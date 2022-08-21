Большегруз сбил четырехлетнюю девочку у Софийской овощебазы

Маленькая девочка, сбитая грузовиком на овощебазе во Фрунзенском районе, попала в больницу с травмами.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 12:30 на территории оптового овощного рынка на Софийской улице. Грузовой автомобиль Volvo FH наехал на четырехлетнюю девочку, которая шла с мамой вдоль проезжей части.

Малышку в сопровождении матери госпитализировали в больницу имени Раухфуса. Ей диагностировали травмы средней тяжести: закрытую черепно-мозговую, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы, повреждение голеностопного сустава.

Дорожная полиция установила, что 26-летний водитель большегруза за последние полтора года 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Просвещения мужчина с ножом ранил сына сожительницы.