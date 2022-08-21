Большегруз сбил четырехлетнюю девочку у Софийской овощебазы

Большегруз сбил четырехлетнюю девочку у Софийской овощебазы
Девочку госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Маленькая девочка, сбитая грузовиком на овощебазе во Фрунзенском районе, попала в больницу с травмами.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 12:30 на территории оптового овощного рынка на Софийской улице. Грузовой автомобиль Volvo FH наехал на четырехлетнюю девочку, которая шла с мамой вдоль проезжей части.

Малышку в сопровождении матери госпитализировали в больницу имени Раухфуса. Ей диагностировали травмы средней тяжести: закрытую черепно-мозговую, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы, повреждение голеностопного сустава.

Дорожная полиция установила, что 26-летний водитель большегруза за последние полтора года 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Просвещения мужчина с ножом ранил сына сожительницы.

авария дтп наезд на пешехода новости СПб ребенок софийская овощебаза


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нашли подростка, сбежавшего и из Центра соцпомощи семье и детям
В Китае назвали семь полезных свойств кофе
Число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 40%
В России создали вакцину с другим составом от нового штамма COVID-19
Мотоциклист погиб в лобовом ДТП под Всеволожском
Двухгодовалого мальчика засыпало песком на карьере под Гатчиной
Под Бокситогорском мужчина облил розжигом и поджег мать и друга
В ДТП в Купчино пострадала дочь мотоциклиста, сбившего самокатчика