На проспекте Просвещения мужчина с ножом ранил сына сожительницы

На проспекте Просвещения мужчина с ножом ранил сына сожительницы
Резня произошла в квартире на проспекте Просвещения. Фото: google.maps

На севере Петербурга задержали пьяного мужчину, набросившегося с ножом на сына своей сожительницы.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем полицию и скорую помощь вызвали в квартиру на проспекте Просвещения, 82/3. Медики забрали в больницу 30-летнего мужчину, который был там в гостях, и задержали 58-летнего жильца квартиры.

Следственно-оперативная группа на месте установила, что пострадавший приехал в эту квартиру в гости к своей матери. Во время застолья развернулся конфликт, который завершился резней. Сожитель женщины схватился за нож и вонзил его в живот гостя.

Мужчину госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением живота. Он в тяжелом состоянии.

Злоумышленника задержали и оставили в отделе для разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Культуры водитель фуры справил нужду прямо на сиденье патрульной машины.

новости СПб ножевое ранение проспект просвещения


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказала, какие букеты не стоит дарить на 1 сентября
В Петербурге нашли подростка, сбежавшего и из Центра соцпомощи семье и детям
В Китае назвали семь полезных свойств кофе
Число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 40%
В России создали вакцину с другим составом от нового штамма COVID-19
Мотоциклист погиб в лобовом ДТП под Всеволожском
Двухгодовалого мальчика засыпало песком на карьере под Гатчиной
Под Бокситогорском мужчина облил розжигом и поджег мать и друга