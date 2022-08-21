На проспекте Просвещения мужчина с ножом ранил сына сожительницы

Резня произошла в квартире на проспекте Просвещения. Фото: google.maps

Резня произошла в квартире на проспекте Просвещения. Фото: google.maps

На севере Петербурга задержали пьяного мужчину, набросившегося с ножом на сына своей сожительницы.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем полицию и скорую помощь вызвали в квартиру на проспекте Просвещения, 82/3. Медики забрали в больницу 30-летнего мужчину, который был там в гостях, и задержали 58-летнего жильца квартиры.

Следственно-оперативная группа на месте установила, что пострадавший приехал в эту квартиру в гости к своей матери. Во время застолья развернулся конфликт, который завершился резней. Сожитель женщины схватился за нож и вонзил его в живот гостя.

Мужчину госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением живота. Он в тяжелом состоянии.

Злоумышленника задержали и оставили в отделе для разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Культуры водитель фуры справил нужду прямо на сиденье патрульной машины.