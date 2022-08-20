На проспекте Культуры водитель фуры справил нужду прямо на сиденье патрульной машины

В Выборгском районе на проезжей части проспекта Культуры вечером 19 августа произошла казусная ситуация. Задержанный пьяный водитель обмочился прямо на сиденье патрульной машины.

До этого прохожие заметили , что на дороге, совершая странные маневры, разъезжает грузовик Scania. Транспорт остановили и вызвали полицию. Водитель 44 лет явно не собирался сдаваться просто так. Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор».

Мужчина вел себя неадекватно и бросался на очевидцев. Прибывшим на место ЧП инспекторам ДПС пришлось ловить водителя, так как он босиком попытался скрыться во дворах. Правда, у него ничего не вышло.

Но на этом история не заканчивается. Мужчину посадили в полицейский автомобиль и пристегнули наручниками, после чего он совершенно естественно справил нужду прямо на сиденье. При этом, по словам очевидцев, задержанный угрожал «всех замазать».

Позже выяснилось, что нарушителем оказался генеральный директор одной из местных компаний, которая, вероятно, специализируется на грузоперевозках. Известно, что петербуржец уже дважды попадался на вождении в нетрезвом виде.

В отношении злоумышленника составили два протокола за административные нарушения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что один из хулиганов, зажегших фаер на концерте «Дельфина», задержан. Сейчас ведется поиск второго участника.