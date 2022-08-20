Один из мужчин, устроивших фаер-шоу на концерте «Дельфина» в Петербурге, задержан

Один из мужчин, устроивших фаер-шоу на концерте "Дельфина" в Петербурге, задержан. Фото: Pxhere

Один из мужчин, устроивших фаер-шоу на концерте "Дельфина" в Петербурге, задержан. Фото: Pxhere

Один из хулиганов, зажегших фаер на концерте «Дельфина», задержан. В настоящий момент ведется поиск второго участника.

Злоумышленника задержали 19 августа около 19:50. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Инцидент произошел в клубе «Roof Place», находящемся на Кожевенной линии, 30. В толпе посетитель зажег фаер, в результате пострадали две девушки.

У одной из пострадавших в травматологическом пункте клиники «Корис» диагностировали травматическую эрозию роговицы, у другой — химический ожог глаза лёгкой степени. Девушки получили медицинскую помощь и были отпущены домой.

После произошедшего злоумышленников сразу же вывели из зала, после чего они скрылись в неизвестном направлении. Одного из них до сих пор ищут.