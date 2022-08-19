На концерте группы «Дельфин» в Петербурге две девушки сильно пострадали от фаеров

На концерте группы "Дельфин" в Петербурге две девушки сильно пострадали от фаеров. Фото: сайт клуба "Roof Place"

На концерте группы "Дельфин" в Петербурге две девушки сильно пострадали от фаеров. Фото: сайт клуба "Roof Place"

Вечером в четверг, 18 августа, две петербурженки получили серьезные травмы после нелегального фаер-шоу в клубе «Roof Place» на концерте «Дельфин».

Как стало известно Gazeta.SPB, в клубе на Кожевенной Линии, 30 проходил концерт «Дельфин», в ходе которого около 21:30 неизвестные зажгли файер-факелы, от искр которых пострадали две девушки. Нарушителей вывели из из зала, после чего они скрылись.

В результате произошедшего пострадали две девушки. У одной из них в травматологическом пункте клиники «Корис» диагностировали травматическую эрозию роговицы, у другой — химический ожог глаза лёгкой степени. Девушки получили медицинскую помощь и были отпущены домой.

С места происшествия изъяли два предмета, похожих на фаеры. В помещении клуба установлены камеры видеонаблюдения, видеозаписи изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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