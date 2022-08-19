На Художников ночью горели сразу два автомобиля

На Художников ночью горели сразу два автомобиля. Фото: Pxhere

На Художников ночью горели сразу два автомобиля. Фото: Pxhere

В Выборгском районе сегодня ночью специалисты тушили сразу две иномарки.

На проспекте Художников у дома 14 загорелись сразу две машины — «Pontiac» и «Toyota». Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 19 августа в 03:25.

Спасатели экстренно выехали на место происшествия. Выяснилось, что в результате сгорели сгораемые части в двух автомобилях.

Пожар устранили очень быстро. В 03:37 огня уже не было. В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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