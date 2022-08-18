В Петербурге закрытый в ТЦ работник разбил двери огнетушителем

В Петербурге сотрудник торгового центра не успел выйти с работы до закрытия здания. После отказа охранника выпускать его мужчина решил выбраться самостоятельно.

Инцидент случился во вторник около 23 часов в торговом центре на Московском проспекте. Один из сотрудников ТЦ задержался на работе и уходил домой, когда здание уже было закрыто. Он попросил охранника открыть ему двери, но тот с недовольным видом отказался выпускать его наружу. Работники ТЦ начали спорить, но к мирному решению проблемы так и не пришли. В итоге петербуржец, в надежде поскорее вернуться домой, взял огнетушитель и разбил закрытую дверь, а охранник в это время нажал на тревожную кнопку. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину за повреждение имущества торгового центра. С ним будут разбираться в отделе полиции.

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