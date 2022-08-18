Девочка на самокате попала под машину у ТРК «Атлантик Сити»

Девочка на самокате попала под машину у ТРК &#171;Атлантик Сити&#187;
Авария произошла у "Атлантик Сити". Фото: google.maps

В Приморском районе иномарка сбила 15-летнюю петербурженку, ехавшую на электросамокате у ТРК «Атлантик Сити».

Как стало известно Gazeta.SPb, авария случилась накануне около 11:45 на территории парковки «Атлантик Сити» на улице Савушкина. Автомобиль «Мерседес Бенц» сбил девочку, которая ехала по парковке на электросамокате.

В результате ДТП юная самокатчица получила различные травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести в детскую больницу.

57-летний водитель «Мерседеса» в последние годы один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Дорожная полиция проводит проверку. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклист погиб в ДТП на Ленинском проспекте.

авария атлантик сити дтп наезд на пешехода новости СПб самокат


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Скоростной поезд Петербург — Москва насмерть сбил пенсионера из Ленобласти
Концертный зал под открытым небом: петербуржцев приглашают отдохнуть под ...
Финляндия обрекла петербуржцев ждать шенгена почти полгода
Ботанический сад закрыл субтропическую оранжерею из-за жары
Врач объяснил, с какой болезнью можно спутать COVID-19 у детей
Старшеклассника из Ленобласти задержали за сексуальное насилие над 7-летней ...
В России за сутки коронавирусом заразились 35 809 человек
В Ленобласти подтвердили 799 случаев коронавируса за сутки