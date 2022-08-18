Девочка на самокате попала под машину у ТРК «Атлантик Сити»

В Приморском районе иномарка сбила 15-летнюю петербурженку, ехавшую на электросамокате у ТРК «Атлантик Сити».

Как стало известно Gazeta.SPb, авария случилась накануне около 11:45 на территории парковки «Атлантик Сити» на улице Савушкина. Автомобиль «Мерседес Бенц» сбил девочку, которая ехала по парковке на электросамокате.

В результате ДТП юная самокатчица получила различные травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести в детскую больницу.

57-летний водитель «Мерседеса» в последние годы один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Дорожная полиция проводит проверку. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклист погиб в ДТП на Ленинском проспекте.