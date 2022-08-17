Мотоциклист погиб в ДТП на Ленинском проспекте

Сегодня днем в Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП.

Авария случилась на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников. Мотоциклист на Kawasaki, пытаясь перестроиться из одного ряда в другой, врезался в синий «Мерседес».

«Он пытался перестроиться из левого в правый ряд, но женщина затормозила спереди него, слева машина прижала, и он, пытаясь увернуться, влетел под синий Мерседес», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

В паблике «Мотосолидарность ДТП» сообщили, что мотоциклист в результате аварии не выжил. Со слов свидетелей аварии, у погибшего была свернута шея. Сотрудники экстренных служб накрыли тело.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на перекрестке на Петроградской стороне перевернулся Land Rover.