На перекрестке на Петроградской стороне перевернулся Land Rover

На Петроградской стороне в Петербурге произошло ДТП с «перевертышем».

Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке Большого проспекта П.С. и Бармалеевой улицы.

Там столкнулись два автомобиля — белая Toyota и Land Rover. В результате удара последний перевернулся и приземлился на крышу посреди пешеходного перехода. Машина при этом задела припаркованный вдоль проезжей части кроссовер.

Предварительно, авария обошлась без пострадавших. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе под Кировском пенсионер сбил женщину с ребенком. 24-летнюю петербурженку госпитализировали травмами средней тяжести, а шестилетнего мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.