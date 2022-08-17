На трассе под Кировском пенсионер сбил женщину с ребенком

В Кировском районе Ленобласти полиция выясняет обстоятельства ДТП с двумя пострадавшими пешеходами.
Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне днем на трассе «Санкт-Петербургское южное полукольцо» между Кировском и Мгой. Автомобиль Daewoo Nexia с пенсионером за рулем сбил женщину и ребенка, которые переходили дорогу по «зебре».
Оба пешехода пострадали. 24-летнюю петербурженку госпитализировали травмами средней тяжести, а шестилетнего мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии: с ушибом головного мозга тяжелой степени, закрытой травмой груди и закрытой черепно-мозговой травмой.
68-летнему водителю иномарки вынесено определение о возбуждении административного производства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьник пострадал в ДТП на съезде с КАД на Приморское шоссе.