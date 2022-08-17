Школьник пострадал в ДТП на съезде с КАД на Приморское шоссе

Во вторник на петербургской кольцевой произошла авария, в которой пострадал подросток.

Как стало известно Gazeta.SPb, автомобиль «Хонда Цивик» , съезжая с КАД на Приморское шоссе, не справился с управлением и влетел во встречную «Ладу Калина».

В дорожно-транспортном происшествии пострадал 16-летний пассажир отечественной легковушки. Его на скорой забрали в больницу с ушибом грудной клетки. Врачи детской больницы №2 оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

За рулем «Хонды» находился 77-летний пенсионер из поселка Лисий Нос, а «Ладу» вел 47-летний петербуржец. Все обстоятельства аварии выясняются, дорожная полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что недалеко от Парнаса на КАД грузовик потерял трубу во время движения.