Недалеко от Парнаса на КАД грузовик потерял трубу во время движения

Недалеко от Парнаса на КАД грузовик потерял трубу во время движения
Недалеко от Парнаса на КАД грузовик потерял трубу во время движения. Фото: "Вконтакте"/группа "ДТП и ЧП СПБ"

Во время движения по КАД грузовой автомобиль потерял трубу в районе «Мега Парнас».

Об аварийной ситуации рассказали в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, чудом удалось избежать серьезного ДТП.

Труба рухнула с транспортного средства прямиком на проезжую часть. Грузовик двигался по левой полосе, в это время труба соскользнула и прокатилась через две соседние полосы, достигнув обочины. Водители двух ближайших автомобилей успели оперативно отреагировать на произошедшее.

Водитель грузовика заметил падение объекта,. перестроился и остановился на обочине. О пострадавших не сообщалось, все детали устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на участке внешнего кольца между Таллинским и Пулковским шоссе произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате произошедшего пострадал 26-летний водитель «Шкоды» и трое пассажиров, среди которых было два ребенка 7 и 11 лет, а также женщина 64 лет.

аварийная ситуация грузовик новости СПб парнас


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности почти до полудня 18 августа
С набережной Кутузова в Петербурге забрали пожилую утопленницу
Стало известно, из-за чего автомобили не могли пересечь границу между ...
Россиянам рассказали, что на самом деле скрывается за рекордными скидками ...
Decathlon распродает товары на маркетплейсе Ozon
«Зенит» провел тренировку у Медного всадника в Петербурге
В Петербурге планируют запустить новое производство лекарств за 2,3 млрд рублей
Недалеко от Парнаса на КАД грузовик потерял трубу во время движения