Недалеко от Парнаса на КАД грузовик потерял трубу во время движения

Недалеко от Парнаса на КАД грузовик потерял трубу во время движения. Фото: "Вконтакте"/группа "ДТП и ЧП СПБ"

Недалеко от Парнаса на КАД грузовик потерял трубу во время движения. Фото: "Вконтакте"/группа "ДТП и ЧП СПБ"

Во время движения по КАД грузовой автомобиль потерял трубу в районе «Мега Парнас».

Об аварийной ситуации рассказали в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, чудом удалось избежать серьезного ДТП.

Труба рухнула с транспортного средства прямиком на проезжую часть. Грузовик двигался по левой полосе, в это время труба соскользнула и прокатилась через две соседние полосы, достигнув обочины. Водители двух ближайших автомобилей успели оперативно отреагировать на произошедшее.

Водитель грузовика заметил падение объекта,. перестроился и остановился на обочине. О пострадавших не сообщалось, все детали устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на участке внешнего кольца между Таллинским и Пулковским шоссе произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате произошедшего пострадал 26-летний водитель «Шкоды» и трое пассажиров, среди которых было два ребенка 7 и 11 лет, а также женщина 64 лет.