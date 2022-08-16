В Московском районе на КАД при столкновении автомобилей пострадали двое детей

В Московском районе на КАД при столкновении автомобилей пострадали двое детей
В Московском районе на КАД при столкновении автомобилей пострадали двое детей. Фото: unsplash

На участке внешнего кольца между Таллинским и Пулковским шоссе произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей, водитель одного из которых, бросив транспортное средство, скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPB, в результате произошедшего пострадал 26-летний водитель «Шкоды» и трое пассажиров, среди которых было два ребенка 7 и 11 лет, а также женщина 64 лет.

ДТП произошло 15 августа около 18:00. Тогда 28-летний житель Ивангорода на «Субару Форестере» врезался в «Шкоду», двигаясь от Таллинского шоссе в сторону Пулковского шоссе. После этого водитель «Шкоды» также не смог остановить автомобиль, и его вынесло в левый ряд, в результате чего удар получил «Форд Фокус». И вот как раз его водитель с места происшествия сбежал.

По факту аварии проводится проверка, все детали устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с субботы на воскресенье на Дворцовой набережной, рядом с домом 38, произошла смертельная авария с пешеходом и автомобилем. Женщина 39 лет скончалась на месте происшествия.

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