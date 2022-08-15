На Дворцовой набережной «Kia Rio» сбил женщину, переходившую дорогу на красный

В ночь с субботы на воскресенье на Дворцовой набережной, рядом с домом 38, произошла смертельная авария с пешеходом и автомобилем. Женщина 39 лет скончалась на месте происшествия.

Как стало известно Gazeta.SPB, в самом центре Санкт-Петербурга пешеход решила перейти дорогу в неположенном месте. Времени было около 02:33, возможно, гражданка не учла, что откуда-то может выскочить такой же бодрствующий житель, как и она. Но тут появилось «Kia Rio».

Автомобиль влетел на пешеходный переход как раз тогда, когда на нем была женщина. От полученных травм пострадавшая даже не доехала до больницы.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Известно, что к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021-2022 годах 25-летний водитель «Kia Rio» привлекался 4 раза за неправильное расположение транспорта.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Мужчину задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в полиция Петербурга ищет мужчину, напавшего на таксиста и угнавшего у него автомобиль. Транспорт, правда, через какое-то время удалось обнаружить брошенным на улице Оптиков.