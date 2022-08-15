В Приморском районе Петербурга неизвестный мужчина угнал у таксиста автомобиль

В Санкт-Петербурге ищут мужчину, напавшего на таксиста и угнавшего у него автомобиль. Транспорт, правда, через какое-то время удалось обнаружить брошенным на улице Оптиков.

Как стало известно Gazeta.SPB, 14 августа около 04:27 в экстренные службы поступило сообщение от 29-летнего водителя «Яндекс. Такси», который заявил, что у дома 22, корпус 1 по улице Гаккелевская неизвестный злоумышленник под угрозой применения насилия открыто похитил принадлежащий ему автомобиль «Renault Kangoo» коричневого цвета и стоимостью 700 000 рублей.

Было решено ввести «план-перехват», однако такая мера не потребовалась. Около 04:50 автомобиль нашли у дома 35 по улице Оптиков. Судя по всему, неизвестный подъехал к указанному место, после чего покинул салон и направился в сторону 37 дома. С места происшествия изъяли видеозапись.

Злоумышленник на вид 30 лет, худощавого телосложения, ростом 180-190 см, имеет европейский тип лица и был одет в оранжевую куртку, чёрные штаны. Мужчина имел при себе рюкзак тёмного цвета.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе Ленинградской области пассажир подрался с таксистом и исполосовал ему лицо ножом, после чего поранился сам и попал на хирургическое отделение.