Мужчину с простреленной головой нашли в квартире на Удельном

Мужчину с простреленной головой нашли в квартире на Удельном
Труп нашли в квартире на Удельном проспекте. Фото: google.maps

Правоохранители выясняют, как погиб мужчина, труп которого нашли в квартире на севере Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, мертвого мужчину нашли в квартире на Удельном проспекте, 31. В полицию сообщили, что у погибшего закрытая черепно-мозговая травма и голова вся в крови.

На месте работала следственно-оперативная группа. Стражи порядка выяснили, тело принадлежит 28-летнему мужчине, проживающему в этой квартире. Труп со слепым огнестрельным ранением головы направили на судмедэкспертизу. В квартире также был найдено оружие, похожее на травматический пистолет.

Все обстоятельства гибели петербуржца выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в ребенка. Скорее всего, стрелок был пьян. Злоумышленника разыскивают.

новости СПб труп удельный проспект


 

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