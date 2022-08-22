Курьер на велосипеде и таксист попали в ДТП у Тучкова моста

На Васильевском острове водитель иномарки создал помеху на дороге и спровоцировал ДТП с такси и велосипедистом.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла на пересечении Тучкова моста и набережной Макарова. Накануне в 20:50 автомобиль «Пежо» при перестроении в другую полосу создал помеху для движения. Уходя от столкновения попутное такси Hyundai Solaris и ехавший за ним курьер на велосипеде влетели в бордюрный камень.

В ДТП пострадал 17-летний работник службы доставки. Он получил травмы средней тяжести и попал в детскую больницу.

Дорожные полицейские во время проверки документов у участников ДТП выяснили, что таксист приехал в Петербург из Узбекистана и проживает в РФ без регистрации. За это он получил административный протокол и остался в отделе полиции для разбирательств.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, снимавшего стройку ВСД с квадрокоптера.