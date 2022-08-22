В жителя Всеволожска стреляли после застолья во дворе

В мужчину выстрелили несколько раз. Фото: Unsplash

В мужчину выстрелили несколько раз. Фото: Unsplash

Во Всеволожске полицейские разыскивают мужчину, выстрелившего в собутыльника во дворе дома.

Как стало известно Gazeta.SPb, конфликт со стрельбой произошел во дворе дома на улице Доктора Сотникова, 5. Примерно в три часа ночи там поругались собутыльники. Во время перепалки один из них достал пистолет и выстрелил в лицо 35-летнего мужчины. Стрелок с пострадавшим не были знакомы. Полицию и скорую на место вызвала супруга раненого.

Мужчину отвезли во Всеволожскую больницу с огнестрельным ранением щеки, грудной клетки и живота, переломом нижней челюсти. Он в состоянии средней степени тяжести.

С места происшествия правоохранители изъяли три гильзы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчину с простреленной головой нашли в квартире на Удельном.