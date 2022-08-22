Учитель из Петербурга попал в финал конкурса «Учитель года России»

Учитель петербургской школы в Калининском районе вышел в финал главного педагогического конкурса страны «Учитель года России».

За звание лучшего и самого талантливого педагога России в финале поборется учитель истории обществознания школы №619 Егор Киреев. За плечами учителя пять лет стажа. Своей главной миссией он считает привитие школьникам чувства сопричастности к истории и ответственности за культурное наследие. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Сопричастность к будущему, высокий темп жизни, нацеленность на результат, условия для творчества – все это ежедневно вдохновляет меня идти к ученикам», — рассказал петербургский педагог.

Егор Киреев одновременно с работой в школе учится в аспирантуре и работает над диссертацией о проблематике социально-исторической памяти в странах Восточной Европы и России. Кроме того, учитель интересуется экспериментальной археологией, рафтингом и горным туризмом.

Первый и второй туры конкурса «Учитель года России» пройдут в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. Финал конкурса и награждение победителей состоится в Кремле 5 октября.

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