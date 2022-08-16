Идеи для проекта «Твой бюджет в школах» представят почти 100 учебных заведений Петербурга

Идеи для проекта &#171;Твой бюджет в школах&#187; представят почти 100 учебных заведений Петербурга
Идеи для проекта "Твой бюджет в школах" представят почти 100 учебных заведений Петербурга. Фото: unsplash

В 2022 году идеи для проекта «Твой бюджет в школах» предложат 90 учебных заведений Санкт-Петербурга. Известно, что победители получат по 3 миллиона рублей.

Как рассказал телеканал «Санкт-Петербург», «Твой бюджет» – это проект, дающий петербуржцам возможность напрямую участвовать в распределении средств и предлагать властям инициативы по развитию городской среды, а также получать финансирование на реализацию. Принять участие в этом могут даже дети. Так, по решению учеников, в Павловской гимназии модернизировали актовый зал.

Участники, оставившие заявки, посещают лекции по урбанистике, бюджетному процессу и 44 федеральному закону о госзакупках, а также советуются с экспертами в специально созданных бюджетных комиссиях.

Директор гимназии №209 Дмитрий Ефимов отметил, что мысли ребят дают возможность посмотреть на заведения и скорректировать какие-то свои позиции. Ощутить сотворчество и сотрудничество.

«И вот этот союз, который образуется на реальном деле, является главным в этом проекте,»- заметил Ефимов.

Дети предложили сделать лаундж-зон в школах, коворкинги и личных шкафчиков для хранения вещей. Еще просили оснастить современным оборудованием лабораторию по биологии и открыть сенсорный кабинет для психологической разгрузки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин узаконил использование маткапитала для оплаты частных детских садов и школ.

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