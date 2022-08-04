Путин одобрил использование маткапитала для оплаты частных детских садов и школ

Президент России Владимир Путин узаконил использование маткапитала для оплаты частных детских садов и школ.

Документ, по которому жители России смогут оплачивать маткапиталом частные школы и детские сады, был подписан главой государства сегодня, 4 августа. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на портал правовой информации.

С этого момента использовать сертификат граждане могут не только на услуги дошкольного образования, предоставляемые организациями, но и индивидуальными предпринимателями (ИП).

Известно, что маткапитал выдается российским семьям в соответствии с нацпроектом «Демография».

В текущем году материнский капитал на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго (при условии если семья не получала маткапитал на первенца) выплата укладывается в 693,1 тыс. рублей. Если же выплата на первенца была оформлена, то на второго ребенка полагается 168,6 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалистов, ребенка лучше рожать в определенный возрастной период.