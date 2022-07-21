Врачи назвали идеальный возраст для рождения ребенка

По мнению специалистов, ребенка лучше рожать в определенный возрастной период жизни.

Наиболее безопасным возрастом для беременности и рождения ребенка, по мнению врачей, является промежуток жизни женщины от 20 до 35 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали репродуктолог Мария Мсхалая и акушер-гинеколог Нина Антипова. Специалисты также объяснили, почему лучше не откладывать планирование детей.

Рекомендуемый возраст

В современных реалиях женщины все чаще начинают занимаются вопросом беременности уже после того, как найдут свое дело и состоятся в профессии, обретут финансовую независимость. По словам Мсхалая, предельный репродуктивный возраст считается до 49 лет, но лучшим для зачатия и рождения ребенка считается интервал от 20 до 35 лет, что связано с определенным с рождения запасом яйцеклеток, расходующихся каждый цикл. Кроме того, после 35 лет происходит быстрое снижение резерва яичников, а также увеличиваются риски хромосомной патологии плода.

Также врачи рассказали об отложенном материнстве, что представляет собой процедуру заморозки яйцеклеток в период репродуктивного «зенита». Такие ооциты можно использовать позже.

Эксперт Антипова, в свою очередь отметила, что возраст не всегда отражает состояние здоровья женщины. Так, и в 25, и в 35 лет необходимо относиться к организму ответственно. Здесь речь идет о правильном питании, отказе от курения и алкоголя, а также о систематических посещениях врача. Для отложенной беременности необходимы анализы на Антимюллеров гормон (АМГ), считающимся показателем запаса яйцеклеток в организме.

А если позже?

Как правило, женщины более осознанно подходят к вопросу материнства после 35 лет, однако репродуктивные технологии не всегда могут сработать, поэтому нужно учитывать риски, например, заболевания вен, повышение давления, развитие диабета и риск рождения ребенка с синдромом Дауна, заметила Антипова.

Специалист Мсхалая заявила, что с учетом развития вспомогательных репродуктивных технологий, криоконсервировации яйцеклеток в молодом возрасте или использования донорского материала при отсутствии или сниженном резерве яичников возможность беременности и вынашивания в позднем репродуктивном возрасте стала вполне реальной. Но рожать после 40-45 лет нужно очень аккуратно и посетить перед этим всех врачей, а также подкорректировать дефициты, гормональные и метаболические нарушения.

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