Минздрав рекомендует планировать беременность спустя 28 дней после прививки от Covid-19 

Минздрав рекомендует планировать беременность спустя 28 дней после прививки от Covid-19 
В ведомстве отмечают важность вакцинации на этапе планирования беременности. Фото: Pixabay

В Министерстве сообщили, что данных о неблагоприятном влиянии вакцин от ковида нет, но на репродуктивные функции влияет сама болезнь.

Беременность можно планировать через 28 дней после получения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздра РФ.

В ведомстве отмечают важность вакцинации на этапе планирования беременности. Планировать беременность можно через 28 дней после введения первого компонента вакцины, в период формирования защитного иммунитета против Covid-19.

В Минздраве сообщают, что информации о негативном влиянии препаратов вакцинации от новой коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию мужчин и женщин в настоящее время нет. В ведомстве считают, «отечественные вакцины безопасны», негативное воздействие на репродуктивную функцию может оказать сама коронавирусная инфекция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Минздрав внес препараты «Спутник М»и «Мир-19» в список методических рекомендаций

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