Минздрав внес «Мир-19» и «Спутник М» в перечень методических рекомендаций

Минздрав внес &#171;Мир-19&#187; и &#171;Спутник М&#187; в перечень методических рекомендаций
Минздрав внес "Мир-19" и "Спутник М" в перечень методических рекомендаций. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения России обновило перечень методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции», добавив в него новые препараты и уточнив сведения о новом штамме «омикрон».

В новой версии рекомендаций теперь отмечены препарат «Мир-19» и вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М». Документ находится на сайте министерства. На счет нового штамма «омикрон» отмечается, что он является самым заразным среди всех известных штаммов COVID-19.

Рекомендации разработала ведущая группа, состоящая из ведущих экспертов в области инфекционных заболеваний, диагностики, пульмонологии, реабилитации. Советы эксперты направлены на обеспечение медицинской помощи с коронавирусной инфекцией по единым протоколам по всей России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 22 декабря Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало препарат от новой коронавирусной инфекции «Мир-19».

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