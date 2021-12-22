Минздрав России зарегистрировал вакцину «Мир-19»

Минздрав России зарегистрировал вакцину &#171;Мир-19&#187;
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Мир-19". Фото: pixabay

Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало препарат от новой коронавирусной инфекции «Мир-19».

Об этом в среду, 22 декабря, заявили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что принимала участие в испытании данного препарата. Она отметила, что испытывает на себе все разработки ФМБА, точно так же поступают и ее сотрудники.

По словам Скворцовой, препарат «Мир-19» имеет сладковатый вкус, его нужно вдыхать в течение 10 минут. Она объяснила, что лекарством нужно дышать после контакта с заболевшим ковидом, тогда вирусная нагрузка на организм резко падает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 3,5 миллионов человек умерли от новой коронавирусной инфекции в 2021 году.

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