Около 3,5 млн человек умерли из-за коронавируса в 2021 году

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Такое количество смертей даже больше, если сложить скончавшихся от ВИЧ, туберкулеза и малярии в прошлом году.

О том, что в мире фиксируются страдные показатели смертности от новой коронавирусной инфекции рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в среду, 22 декабря.

От COVID скончались примерно 3,5 млн человек во всем мире.

В мире за последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 765 тыс. 132 человек. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 276 млн 204 тыс.183, скончались от вируса 5 млн 368 тыс 843 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что особенности вакцинации от коронавируса нужно пересмотреть. Это связано с появлением нового штамма «Омикрон».