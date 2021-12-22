В Минздраве призвали пересмотреть особенности вакцинации от ковида

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что особенности вакцинации от коронавируса нужно пересмотреть. Это связано с появлением нового штамма «Омикрон».

«Примерно в 2,5 раза, отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей, инфицированных «омикроном» и требующих лечения в стационарах», — приводит его слова РИА «Новости».

По словам Мурашко, ревакцинация показала довольно высокую эффективность. Он отметил, что она позволяет значительно увеличить количество антител в организме, что позволяет создать защиту от заражения новым штаммов.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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