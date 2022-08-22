Какие сложности ждут петербуржцев, мечтающих об образовании в Европе

Какие сложности ждут петербуржцев, мечтающих об образовании в Европе
Российские студенты могут выбрать для обучения любую страну за исключением Чехии. Фото: pixabay

Многие молодые петербуржцы после окончания школы хотели бы продолжить обучение в университетах Европы, но в нынешней ситуации поступить будет трудно.

О сложностях с получением западного образования и доступных для абитуриентов странах рассказал эксперт по образованию за рубежом Яков Туманик, пишет «МК в Питере».

По словам специалиста, российские студенты могут выбрать для обучения любую страну за исключением Чехии, которая приостановила работу консульств. В вузы других стран поступить пока вполне реально.

«Это немного усложнилось, с точки зрения работы, но, если обращаться к достойным агентам, они эти вопросы решают», — отметил Туманик.

Международные сертификаты, которые теперь невозможно сдать в России, можно получить в Грузии, Армении, Белоруссии и Турции. Однако в большинстве учебных заведений эти документы взаимозаменяемые такими сертификатами, как Duolingo, который можно получить и в нашей стране.

Эксперт добавил, что в западных вузах сейчас стали гораздо трепетнее относиться к студентам из России. По его словам, все относятся с пониманием того, что россияне тоже что-то претерпевают в текущих обстоятельствах.

«Многие университеты, наоборот, стали выделять дополнительные стипендии, гранты для российских студентов», — заключил специалист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что учитель из Петербурга попал в финал конкурса «Учитель года России».

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