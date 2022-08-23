В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в ребенка из газового пистолета

В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в ребенка из газового пистолета. Фото: ГСУ СК по Петербургу

В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в ребенка из газового пистолета. Фото: ГСУ СК по Петербургу

Правоохранительные органы Красногвардейского района задержали 34-летнего неработающего мужчину, стрелявшего в девятилетнего ребенка из-за телефона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPB, 22 августа около 17:30 на Стасовой улице мужчина подошел к детям, находящимся на площадке, и стал требовать от одного из них, девятилетнего мальчика, его смартфон. Не получив то, что хочет, мужчина выстрели в ребенка из газового пистолета и с места преступления скрылся.

От выстрела у мальчика пострадало лицо, — его с химическим ожогом конъюнктивы 1, 2 степени обоих глаз отвезли в больницу, после чего оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили.

На следующий день. 22 августа, около 18:30 злоумышленника удалось задержать на проспекте Энергетиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого доставили в отдел полиции, где для начала составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.