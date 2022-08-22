Стрельба в ребенка в Петербурге обернулась уголовным делом

Следственные органы в Петербурге возбудили дело после нападения на девятилетнего мальчика в Красногвардейском районе.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбойном нападении, сообщили в городском главном управлении СК.
Инцидент произошел 21 августа на детской площадке на улице Стасовой. Как выяснило следствие, неизвестный мужчина потребовал у ребенка отдать ему смартфон и распылил в его сторону неустановленное вещество, а после сбежал.
Мальчика отвезли в больницу, где ему диагностировали химические ожоги глаз первой и второй степени. После оказания помощи его отпустили на домашнее лечение.
Нападавшего разыскивают по всему городу. В дело также вмешалась районная прокуратура. Надзорный орган поставил на контроль ход и результаты расследования.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина стрелял в ребенка из газового пистолета. По словам очевидцев, он был пьян.