В Павловске хотят возвести психоневрологический интернат за 3,7 млрд

Власти задумались построить психоневрологический интернат на Колхозной улице в Павловске, рядом с Домом ветеранов войны №1, школой и обсерваторией.

В общей сложности на реализацию идеи потребуется около 3 724 961 400 рублей, сообщает «Мойка78». Лот с соответствующей информацией был опубликован на портале госзакупок городским комитетом по государственному заказу. Отмечается, что средства направят из городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Будущий психоневрологический интернат будет состоять из шести блоков. Первый — южный, который имеет три этажа. Второй — северный, также состоящий из трех этажей. Внутри расположатся жилой, медицинский и административный блоки, пищеблок и спортивно-реабилитационный блок.

Строительство психоневрологического интерната планируется завершить до 31 декабря 2024 года.

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