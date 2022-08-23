На территории Петербурга в рамках нацпроекта «Образование» откроются четыре школы

На территории Петербурга в рамках проекта "Образование" откроются четыре школы. Фото: unsplash

На территории Петербурга в рамках проекта "Образование" откроются четыре школы. Фото: unsplash

В новом учебном году на территории Петербурга откроются 4 новых школы. Заведения распахнут своих двери в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Как сообщает пресс-служба Смольного, проект реализуется Комитетом по образованию на основании соглашения с Министерством просвещения РФ. Все готовящиеся к открытию заведения укомплектованы необходимым новым оборудованием, кабинетами, залами и преподавательским составом.

Планируется открытие школы № 165 на Комендантском проспекте, в которой предусмотрено 1375 мест, и реконструкция Лицея № 369 на Юго-Западе на улице Маршала Захарова с увеличенной вдвое площадью.

Также в Красногвардейском районе на территории жилого комплекса «Цветной город» Санкт‑Петербург выкупает здание общеобразовательной школы на 1375 мест. Учебное учреждение станет филиалом средней общеобразовательной школы № 164.

Последняя, четвертая, школа расположена в Пушкине на Промышленной улице. Новое здание рассчитано на 1375 учеников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году идеи для проекта «Твой бюджет в школах» предложат 90 учебных заведений Санкт-Петербурга. Известно, что победители получат по 3 миллиона рублей.