На Серпуховской мужчина забрался в квартиру по строительным лесам и украл фотоаппарат

На Серпуховской мужчина забрался в квартиру по строительным лесам и украл фотоаппарат. Фото: "Яндекс.Карты"

На Серпуховской мужчина забрался в квартиру по строительным лесам и украл фотоаппарат. Фото: "Яндекс.Карты"

В Адмиралтейском районе очевидцы заметили вора, проникшего в квартиру по строительным лесам, и сообщили в полицию. Выяснилось, что мужчина украл фотоаппарат.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на Серпуховской улице, 21. В полицию 21 августа позвонил свидетель произошедшего и рассказал, что неизвестный мужчина по строительным лесам лезет в квартиру. Возможно, хочет что-то украсть.

На место оперативно прибыли специалисты, которые выяснили, что с 11:00 до 12:00 неизвестный отжал стеклопакет и проник в отдельную трехкомнатную квартиру на 2 этаже 4 этажного дома. Мужчина совершил хищение фотоаппарата 30-летнего квартиросъемщика, который сейчас находится в Москве. Общий ущерб -10 000 рублей.

Злоумышленнику на вид 35-40 лет, имеет светлые короткие волосы, на кистях рук следы от от инъекций. Мужчина был одет в куртку черно-синего цвета, черные джинсы, кроссовки черные с подошвой белого цвета. При себе у злоумышленника был рюкзак.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Шушарах ночью обокрали мужчину. В произошедшем подозревается девятиклассник.