В Шушарах школьника задержали за кражу серебряной цепочки и наручных часов

В Шушарах школьника задержали за кражу серебряной цепочки и наручных часов. Фото: Pxhere

В Шушарах школьника задержали за кражу серебряной цепочки и наручных часов. Фото: Pxhere

В Пушкинском районе ночью обокрали жителя Шушар. В произошедшем подозревается девятиклассник.

Как стало известно Gazeta.SPB, в правоохранительные органы 39-летний мужчина обратился 23 августа. По словам пострадавшего, в период с 04:00 до 06:30 его обокрали прямо у своего дома на территории Ленсоветовский. Злоумышленник забрал у мужчины цепочку из серебра, а также наручные часы «Вояджер». После этого неизвестный с места происшествия скрылся.

Чуть позже, около 18:30, в Пушкине по «горячим следам» задержали подозреваемого 16-летнего подростка, учащегося школы интерната.

Похищенное полиция изъяла. По факту произошедшего возбудили уголовное дело статьи «Грабеж». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. До этого мальчик уже был задержан за похищение велосипеда совместно со своим знакомым.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в один из банков Невского района преступники забрались через пробитое отверстие в стене, предварительно отключив сигнализацию, и оставили на месте происшествия синие трусы.