На Большевиков злоумышленники проникли в банк через дыру в стене и оставили синие трусы

На Большевиков злоумышленники проникли в банк через дыру в стене и оставили синие трусы. Фото: "Яндекс.Карты"

На Большевиков злоумышленники проникли в банк через дыру в стене и оставили синие трусы. Фото: "Яндекс.Карты"

В один из банков Невского района преступники забрались через пробитое отверстие в стене, предварительно отключив сигнализацию.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в период с 7 часов вечера 21 августа по 08:25 утра 22 августа. Главный менеджер-контролер банка «Открытие», расположенного на проспекте Большевиков, 17, рассказала полиции, что утром 22 числа около 09:56 поступило сообщение о попытки вторжения в помещение.

Затем правоохранители прибыли на место и установили, что неизвестные преступники проделали в стене подвального помещения дыру диаметром около 50 см, после чего проникли в серверную Банка «Открытие» и похитили видеорегистратор.

Пока неизвестна точная сумма и перечень похищенного. Известно, что помещение банка находится под охраной ОП ООО «Титан», однако сигнализация не сработала, — было зафиксировано отключение 21 августа около 23:06.

На парадной дома, где располагается банк, установлена камера, видеозапись будет изъята. С места преступления также забрали следы, а также трусы синего цвета со следом обуви, штаны, мусорный полиэтиленовый пакет черного цвета и три дактокарты сотрудников банка.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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