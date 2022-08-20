Медицинский центр на Заневском ограбили неизвестные

Медицинский центр на Заневском ограбили неизвестные
Медицинский центр на Заневском ограбили неизвестные. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе среди бела дня ограбили медицинский центр. Злоумышленники забрали деньги из кассы и скрылись в неизвестном направлении.

Как стало известно Gazeta.SPB, грабители появились 19 августа около 15:24 на Заневском проспекте, 42. По словам администратора медицинского центра, неизвестные неожиданно ворвались в помещение и забрали деньги из кассы.

Полиция установила, что злоумышленников было трое, из них — двое мужчин и одна женщина. Они вынесли из кассы 6 600 рублей, а затем скрылись с места происшествия.

Правоохранителями изъята и просмотрена видеозапись. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время устанавливаются прочие детали, преступников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что турист из Ижевска, приехавший в Санкт-Петербург, выбрал достаточно сомнительный способ подработки, — молодой человек помог «развести» на деньги двух пожилых женщин.

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