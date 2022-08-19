В Ижевске полиция Петербурга поймала 17-летнего подростка, помогавшего «разводить» пенсионерок

Турист из Ижевска, приехавший в Петербург, выбрал достаточно сомнительный способ подработки, — молодой человек помог «развести» на деньги двух пожилых женщин.

Как сообщили в пресс-службе СК по Ленобласти, пока мать с сестрой наслаждались красотой Северной столицы, молодой человек устроился курьером к телефонным мошенникам. К правоохранителям с заявлениям 10 и 12 августа обратились две пенсионерки.

Одной из пострадавших позвонила незнакомка, которая представилась внучкой и призналась, что сбила человека, после чего попросила 800 тысяч рублей. На заявление женщины, что требуемой суммы у нее нет, трубку взял мужчина и сказал завернуть в полотенце все имеющиеся средства, затем передать их курьеру. На следующий день в квартиру на улице Лёни Голикова пришёл молодой человек и забрал указанную сумму.

Аналогичная ситуация произошла и с женщиной, проживающей на улице Танкиста Хрустицкого, которая также передала курьеру 100 тысяч рублей.

Были возбуждены уголовные дела. Затем выяснилось, что к пенсионеркам приходил один человек, который оказался жителем Ижевска. К тому моменту, как правда всплыла, подросток уже уехал домой, где его и задержали сотрудники полиции 18 августа.

По словам задержанного, на просторах Интернета он увидел предложение о подработке, в которому ему обещали 10% от вырученной суммы. Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде.

Полицейские устанавливают личности остальных участников преступной схемы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Петербурга пожилая женщина лишилась крупной суммы денег. Злоумышленники начали звонить ей с конца июня.