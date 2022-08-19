Пенсионерка с Космонавтов почти за 2 месяца потеряла более 3 млн

Пенсионерка с Космонавтов почти за 2 месяца потеряла более 3 млн. Фото: Pxhere

Пенсионерка с Космонавтов почти за 2 месяца потеряла более 3 млн. Фото: Pxhere

В Московском районе пожилая женщина лишилась крупной суммы денег. Злоумышленники начали звонить ей с конца июня.

Как стало известно Gazeta.SPB, 74-летняя пенсионерка проживает на проспекте Космонавтов. С 27 июня ей стали поступать предупреждающие звонки с неизвестных номеров. Злоумышленники сообщали, что денежные средства женщины в опасности, и их нужно перевести на другие счета. Назойливые звонки продолжались вплоть до 6 августа.

В конце концов пенсионерка поверила и перевела на указанные счета 3 282 788 рублей. В полицию женщина пришла только 18 августа.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы Выборгского района ищут аферистку, которая обманула пожилого мужчину на 1 миллион рублей.