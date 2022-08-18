Сиделка обманула 75-летнего петербуржца на 1 миллион рублей

Полицейские Выборгского района разыскивают аферистку, которая обманула пожилого мужчину на 1 миллион рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, мошенница работала сиделкой у 75-летнего мужчины, проживающего на проспекте Энгельса. Пострадавший обратился в отдел полиции с заявлением о том, что эта женщина в апреле прошлого года обманула его на крупную сумму.

Злоумышленница попросила у него 1 миллион рублей якобы на лечение своего ребенка. Пенсионер поверил и передал ей деньги. И только недавно он понял, что сумма пошла совсем не на благие цели, а сиделка попросту обвела его вокруг пальца.

Полиция приняла заявление, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожилой петербуржец, желая спасти деньги от мошенников, перевел им 1,5 млн.