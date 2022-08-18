Пожилой петербуржец, желая спасти деньги от мошенников, перевел им 1,5 млн

Телефонные мошенники обманули пожилого жителя Петроградского района на крупную сумму.

Как стало известно Gazeta.SPb, от действий мошенников пострадал 67-летний пенсионер, проживающий на Зверинской улице. Он пришел в отдел полиции и сообщил, что днем во вторник ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка».

Неизвестный убедил мужчину, что мошенники пытаются украсть сбережения, поэтому нужно перевести средства на безопасный счет. После этого петербуржец снял 1,5 миллиона рублей и перевел их на указанный мошенником счет.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 150 УК РФ о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что украденная из Ленинградского зоопарка ящерица погибла, выпав из окна квартиры похитителя.