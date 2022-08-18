Пожилой петербуржец, желая спасти деньги от мошенников, перевел им 1,5 млн

Пожилой петербуржец, желая спасти деньги от мошенников, перевел им 1,5 млн
Мошенник обманул пенсионера. Фото: pixabay

Телефонные мошенники обманули пожилого жителя Петроградского района на крупную сумму.

Как стало известно Gazeta.SPb, от действий мошенников пострадал 67-летний пенсионер, проживающий на Зверинской улице. Он пришел в отдел полиции и сообщил, что днем во вторник ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка».

Неизвестный убедил мужчину, что мошенники пытаются украсть сбережения, поэтому нужно перевести средства на безопасный счет. После этого петербуржец снял 1,5 миллиона рублей и перевел их на указанный мошенником счет.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 150 УК РФ о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что украденная из Ленинградского зоопарка ящерица погибла, выпав из окна квартиры похитителя.

мошенничество новости СПб обман пенсионеров


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Скоростной поезд Петербург — Москва насмерть сбил пенсионера из Ленобласти
Концертный зал под открытым небом: петербуржцев приглашают отдохнуть под ...
Финляндия обрекла петербуржцев ждать шенгена почти полгода
Ботанический сад закрыл субтропическую оранжерею из-за жары
Врач объяснил, с какой болезнью можно спутать COVID-19 у детей
Старшеклассника из Ленобласти задержали за сексуальное насилие над 7-летней ...
В России за сутки коронавирусом заразились 35 809 человек
В Ленобласти подтвердили 799 случаев коронавируса за сутки