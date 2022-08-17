Украденная из Ленинградского зоопарка ящерица погибла, выпав из окна квартиры похитителя

Подозреваемого в краже ящерицы задержали. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемого в краже ящерицы задержали. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургская полиция сообщила о задержании похитителя редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка. Вернуть животное живым, к сожалению, не получилось.

Предполагаемого вора задержали накануне вечером у дома 11 по Народной улице. В отдел для разбирательств доставили 32-летнего мужчину из Тульской области. За его плечами уже есть судимости. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Правоохранители выяснили, что подвыпивший мужчина решил украсть ящерицу акантозавра, чтобы подарить ее супруге. Рептилию же нашли под окнами его квартиры. По его словам, ящерица сама выпала с 12-го этажа и погибла.

Кража произошла 12 августа. Представитель зоопарка сообщил полиции, что неизвестный повредил замок стеклянного террариума и украл ящерицу. Зоопарк оценил ущерб в 21 тысячу рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке прокомментировали кражу редкой ящерицы.