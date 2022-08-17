В Ленинградском зоопарке прокомментировали кражу редкой ящерицы

В Ленинградском зоопарке прокомментировали кражу редкой ящерицы
В Ленинградском зоопарке украли ящерицу. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ленинградский зоопарк впервые столкнулся с кражей животного — прямо из клетки похитили редкую ящерицу.

Расследованием кражи акантозавра сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов. «МК в Питере» узнал в пресс-службе Ленинградского зоопарка, что с такой ситуацией зверинец столкнулся впервые. О местонахождении ящерицы им ничего неизвестно, но они надеются, что с ней все хорошо.

В Ленинградском зоопарке также уточнили, что будут разбираться и по поводу техники безопасности. Дело в том, что каждая клетка закрыта на замок, и пока неясно, как ящерицу могли из нее украсть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в зоопарке Петербурга подросло первое поколение обезьянок саймири. Зверьки уже очень подвижные и не хотят сидеть на спинах взрослых обезьян — они самостоятельно передвигаются по вольеру.

ккража ленинградский зоопарк новости СПб ящерица


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На станции «Парнас» задержали пьяного пассажира в ластах
Петербуржцы будут судиться с Бегловым из-за закона о реновации
Украденная из Ленинградского зоопарка ящерица погибла, выпав из окна ...
Самолет «России» вернулся в Пулково из-за проблем с крылом
Врач рассказал, как защититься от главных осенних болезней
В Ленинградском зоопарке прокомментировали кражу редкой ящерицы
ETNT: пять признаков, которые говорят о необходимости отказа от вина
Количество вызовов врачей на дом в Петербурге выросло на треть