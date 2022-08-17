В Ленинградском зоопарке прокомментировали кражу редкой ящерицы

Ленинградский зоопарк впервые столкнулся с кражей животного — прямо из клетки похитили редкую ящерицу.

Расследованием кражи акантозавра сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов. «МК в Питере» узнал в пресс-службе Ленинградского зоопарка, что с такой ситуацией зверинец столкнулся впервые. О местонахождении ящерицы им ничего неизвестно, но они надеются, что с ней все хорошо.

В Ленинградском зоопарке также уточнили, что будут разбираться и по поводу техники безопасности. Дело в том, что каждая клетка закрыта на замок, и пока неясно, как ящерицу могли из нее украсть.

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