В зоопарке Петербурга подросло первое поколение обезьянок саймири

В Ленинградском зоопарке весной этого года появились обезьянки саймири. А уже сейчас эти животные ведут себя как взрослые и вызывают неподдельный интерес у посетителей.

О первом поколении обезьянок саймири телеканал «Санкт-Петербург» поговорил с сотрудницей зоопарка в Петербурге Анастасией Кузьминой. Она отметила, что зверьки уже очень подвижные и не хотят сидеть на спинах взрослых обезьян — они самостоятельно передвигаются по вольеру. Только утром и вечером уже подросшие обезьянки могут отдохнуть на спинах старших.

Обезьянки саймири большую часть дня проводят, бегая по вольеру — им интересно изучить все, что есть вокруг них. Они играют не только со взрослыми обезьянами, но и друг с другом. Кроме того, животные почти отказались от материнского молока. Им интересно пробовать новую, взрослую пищу — фрукты и овощи. Саймири пытаются самостоятельно охотиться на насекомых.

Имен у малышей пока нет. Прежде чем назвать обезьянок, нужно определить их пол.