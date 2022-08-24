В Тосно неизвестный вынес из квартиры научного сотрудника рубли, доллары, евро и ювелирку

В Тосно неизвестный вынес из квартиры научного сотрудника рубли, доллары, евро и ювелирку. Фото: unsplash

В Тосно неизвестный вынес из квартиры научного сотрудника рубли, доллары, евро и ювелирку. Фото: unsplash

В Тосненском районе Ленинградской области произошла кража со взломом. С место происшествия преступник забрал доллары, евро, рубли и ювелирные украшения.

Как стало известно Gazeta.SPB, в правоохранительные органы Тосно 23 августа около 03:56 обратился хозяин квартиры на Гражданском проспекте. Мужчина, являющийся старшим научным сотрудником ГМЗ «Царское Село», заявил о краже.

Он рассказал, что в период с 7 утра до 7 вечера 22 августа неизвестный взломал замок запасной входной двери его квартиры и совершил хищение денежных средств в размере 745 000 рублей. Кроме того злоумышленник захватил 4 000 долларов США, 2 000 евро, 40 000 рублей, принадлежащие брату заявителя, работающего разнорабочим Тосненского городского суда. В дополнение ко всему пропали ювелирные изделия на сумму 405 000 рублей.

Следователем было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Санкт-Петербурга злоумышленники проникли в аптеку, взломав дверь, и похитили сейф с деньгами, после чего благополучно скрылись.