Двое неизвестных вломились в аптеку на Русановской и вынесли оттуда сейф с деньгами

В Невском районе злоумышленники проникли в аптеку, взломав дверь, и похитили сейф с деньгами, после чего благополучно скрылись.
Как стало известно Gazeta.SPB, пострадала аптека «Горздрав» на Русановской, 19. В полицию 23 августа около 03:34 обратилась заведующая заведения. По ее словам преступники взломали дверь в аптеку и похитили сейф, где находилось 40 тысяч.
Позже с места происшествия была просмотрена запись видеонаблюдения, на которой со спины удалось разглядеть двух злоумышленников в камуфляжных костюмах. Неизвестные путем отжима пластиковой двери попали в аптеку, после чего из кабинета заведующей, который закрывается на ключ, украли прикрученный к полу сейф с деньгами.
Объект охраняется ЧОП «Гольфстрим», оборудован охранной сигнализацией и КТС. По сработанной сигнализации на место прибыли сотрудники ЧОП «Арес», но к тому момент в аптеке уже никого не было.
С места изъяли следы пальцев рук, 4 следа принадлежат неизвестным лицам.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в один из банков Невского района Петербурга преступники забрались через пробитое отверстие в стене, предварительно отключив сигнализацию.