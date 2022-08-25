Уволенным с петербургского завода Bosch работникам помогут найти работу

В Стрельне начали массово сокращать штат завода ООО «БСХ Бытовые приборы», дочернего предприятия немецкого концерна Bosch. Работникам обещают оказать помощь в поиске новой работы.

Руководитель корпоративных коммуникаций «БСХ Бытовые приборы» Антон Рассадин заявил, что заводы простаивают уже несколько месяцев. Сотрудникам по возможности помогут найти работу в России или других городах, передает ТАСС.

«Заработная плата продолжит выплачиваться до тех пор, пока не будут определены и осуществлены необходимые меры», — отметил Рассадин.

В городском комитете по труду сообщили, что не ожидают серьезного роста безработицы. По необходимости власти готовы бесплатно переобучить сотрудников и подобрать им работу на других предприятиях. Пока в комитет за помощью обратился только один уволенный работник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за прекращения работы американского завода в Петербурге не хватает расходных материалов.