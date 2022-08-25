Пьяный петербуржец «упал на нож» и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Петербурге госпитализировали мужчину с ранениями бедра. Полицейским он сообщил, что сам упал на нож.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером во вторник экстренные службы вызвал знакомый 35-летнего пострадавшего. Он сообщил, что его друг упал и лежит весь в крови в квартире на проспекте Сизова, 34/18.

Прибывший наряд обнаружил, что у раненого сильное алкогольное опьянение. Перед тем, как его госпитализировали, мужчина пояснил полицейским, что сам упал на нож и претензий ни к кому не имеет. В больнице ему диагностировали множественные колото-резаные ранения бедра с повреждением артерии.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге полиция поймала грабителя, напавшего на военного пенсионера.