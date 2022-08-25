В Петербурге полиция поймала грабителя, напавшего на военного пенсионера

По подозрению в грабеже пожилого жителя Петербурга задержан мужчина без определенного места жительства.

Как сообщили в городском главке МВД, инцидент произошел в начале недели в доме на улице Ярослава Гашека, 26/1. Жертвой ограбления стал 83-летний военный пенсионер, подполковник в отставке. При входе в парадную неизвестный мужчина толкнул его и отобрал кошелек с 5000 рублей.

Злоумышленника удалось найти по записям с камер видеонаблюдения. Накануне его задержали у метро «Дунайская». В отдел попал 39-летний мужчина без определенного места жительства.

Грабитель рассказал полицейским, что обратил внимание на пенсионера, когда тот убрал в карман кошелек после оплаты товара на кассе продуктового магазина. Далее мужчина проследил за пенсионером и напал на него в парадной.

У задержанного за плечами несколько судимостей за кражу. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец попросил полицию выгнать из его дома летучую мышь.