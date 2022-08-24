Петербуржец попросил полицию выгнать из его дома летучую мышь

Петербуржец попросил полицию выгнать из его дома летучую мышь
Петербуржец попросил полицию выгнать из его дома летучую мышь. Фото: Pxhere

Жителя Василеостровского района до смерти напугала летучая мышь. С ней приехала разбираться полиция, но животное решило само улететь из квартиры подобру-поздорову.

Как стало известно Gazeta.SPB, петербуржец с Вилькицкого бульвара испугался настолько, что позвонил сотрудникам полиции почти в 12 ночи 24 августа. Мужчина заявил, что очень боится, и добавил: мышь ведет себя крайне агрессивно.

Информация о животном, напугавшем петербуржца, появилась и в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под постом пользователи порадовались, что животное успело улететь и не попало под «арест».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга обратилась с горожанам с призывом не прикасаться к летучим мышам, которые сейчас находятся на пике активности.

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